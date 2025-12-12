Haberler

Su samuru, Bostancılar Göleti'nde görüntülendi

Güncelleme:
Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti'nde doğa tutkunu bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunu beslenirken görüntüledi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, doğa tutkunu bir vatandaş tarafından beslendiği sırada görüntülendi.

Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar göletine giden doğa tutkunu Ömer Faruk Korkmaz, suyun yüzeyinde su samuru ile karşılaştı. Korkmaz, suda yakaladığı ıstakozu yiyen su samurunu görüntüledi. Kısa süre su yüzeyine çıkan su samuru, beslendikten sonra tekrar suya dalarak gözden kayboldu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
