Köy muhtarının evi alev alev yandı

Köy muhtarının evi alev alev yandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde muhtar Asım Çalışkan'a ait 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangının çıkış nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Çukurgelik köyünde muhtar Asım Çalışkan'a ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çukurgelik köyünde gece saatlerinde köy muhtarı Asım Çalışkan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasın sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

