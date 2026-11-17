Karabük'te motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'te Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Motosikletteki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ş.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile K.K. yönetimindeki motosiklet, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletteki S.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA