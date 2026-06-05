Haberler

Aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi öldü

Aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosiklette hayatını kaybeden Ürdün uyruklu iki üniversite öğrencisi için Karabük Üniversitesi Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeler memleketleri Ürdün'e gönderilecek.

GIYABİ CENAZE NAMAZI

Karabük'te, aydınlatma direğine çarpan motosiklette hayatını kaybeden Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23) için Karabük Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile öğrenciler katıldı. Salman ve Alsmadi'nin cenazelerinin, işlemlerinin tamamlanmasından sonra memleketleri olan Ürdün'e gönderileceği öğrenildi.

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zaniolo ile Udinese arasında kriz çıktı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler