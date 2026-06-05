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Aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi öldü

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Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ürdün uyruklu 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı, cenazeler Ürdün'e gönderilecek.

Aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi öldü (2)

GIYABİ CENAZE NAMAZI

Karabük'te, aydınlatma direğine çarpan motosiklette hayatını kaybeden Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23) için Karabük Üniversitesi Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile öğrenciler katıldı. Salman ve Alsmadi'nin cenazelerinin, işlemlerinin tamamlanmasından sonra memleketleri olan Ürdün'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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