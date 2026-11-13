Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük'te seyir halindeki mobilya yüklü kamyonetin motor kısmında çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1009'uncu Cadde'de meydana geldi. 78 AAS 774 plakalı mobilya yüklü kamyonetin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. Motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı