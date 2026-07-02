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İşçi servisi ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Karabük yolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüsün iki otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük yolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüsün iki otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı'nda meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 74 AAS 971 plakalı minibüs, önce kavşaktan ana yola çıkmaya çalışan K.D. yönetimindeki 06 EF 6887 plakalı otomobile, ardından karşı şeritte yola çıkmak için bekleyen Ş.Ç. yönetimindeki 74 BJ 103 plakalı otomobile çarptı. Minibüs, yaklaşık 2 metre kot farkının bulunduğu alanda asılı kaldı, 74 BJ 103 plakalı otomobil de aynı alana ters dönmüş şekilde düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 10 yolcu ile sürücü Y.D. ve otomobil sürücüsü K.D. kazadan yara almadan kurtuldu. Ters dönmüş haldeki otomobilin sürücüsü Ş.Ç. ile yolcular E.S. ve B.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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