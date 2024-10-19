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Karabük'te Minibüs Devrildi: 7 Çocuk Yaralandı

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Karabük'te bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 çocuk hafif yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te camlı panelvanın yol kenarındaki araziye devrilmesi sonucu 7 çocuk yaralandı.

Bayır Mahallesi Bağlar Sokağı'nda ilerleyen İsmail A. (33) idaresindeki 78 AJ 288 plakalı kurs öğrencilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen araca çarptıktan sonra yol kenarındaki araziye devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada camlı panelvanda bulunan 7 çocuk hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

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