Karabük'te Meydana Gelen İki Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Karabük'te iki ayrı trafik kazası sonucunda bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişi yaralandı. İlk kazada tır ve otomobil çarpışırken, diğer kazada ise alkollü sürücü kaldırıma çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
A.S. idaresindeki 05 LB 303 plakalı tır, Karabük-Yenice kara yolu Fatih TOKİ girişinde E.Y. yönetimindeki 34 JS 0594 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki E.Y. ve Y.S.Y. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer kazada ise S.U'nun kullandığı 78 BA 303 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklarkayası alt geçitte kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ehliyeti bulunmayan sürücünün 2,94 promil alkollü olduğu tespit edildi.