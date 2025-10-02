Karabük'te Mahalleye İnerek Yiyecek Arayan Ayı Kameralara Yansıdı
Karabük'ün Adatepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde yiyecek aramak için mahalleye inen ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayı, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Bir süre bölgede gezen ayı, daha sonra gözden kayboldu.
