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Karabük'te KKKA şüphesiyle ölüm

Karabük'te KKKA şüphesiyle ölüm
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Karabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Karabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyünde yaşayan Nuri Bostancı'ya (61), 6 Ağustos'ta kene tutundu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Bostancı, kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Bostancı'nın cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

Bostancı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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