Karabük'te Kırmızı Işıkta Motosiklete Çarpan Otomobilin Kazası Kamerada
Karabük'te kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarpan otomobilin kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Karabük'te otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarpma anı, araç kamerasınca kaydedildi.
H.T. idaresindeki 57 ACJ 121 plakalı otomobil Demir-Çelik Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen B.K'nin kullandığı 78 ACK 904 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, araç kamerasınca kayıt altına alındı.
