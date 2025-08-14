Karabük'te Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karabük'te Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ve otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

F.K. idaresindeki 61 AEC 238 plakalı kamyonet ile İ.O. yönetimindeki 78 DE 173 plakalı otomobil, Mermer mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Hasan Ünver - Güncel
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.