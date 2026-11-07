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Karabük'te kaldırıma çıkan minibüs park alanındaki araçların üzerine devrildi

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Karabük'te kaldırıma çıkan minibüs park alanındaki araçların üzerine devrildi
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Karabük'te kontrolden çıkan 78 S 0087 plakalı minibüs, Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta yaya kaldırımına çıktıktan sonra bir apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçlar hasar gördü ve minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

Karabük'te minibüs, apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi.

Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 S 0087 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yaya kaldırımına çıktı.

Minibüs daha sonra bir apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi.

Yaralananın olmadığı kazada araçlar hasar gördü.

Minibüs vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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