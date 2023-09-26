Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan iş makinesi ile kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube ekiplerince Ovacık ilçesi Abdullar köyü Saitler mevkiinde kaçak kazı yapılacağına dair aldıkları duyum üzerine bölgeye operasyon yaptı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan inceleme ve kontrollerde E.T. (18), S.K. (47) ve H.H. (81) isimli şahıslar Excavator ve traktör ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şahsa 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanununa Muhalefet (Orman emvali kesme) suçu nedeniyle işlem yapılarak çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK