Karabük'te ilkokul öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Karabük'te ilkokul öğrencileri, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikti.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Ercan Hırçın İlkokulu öğrencilerine çevre bilincine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Programda devamında öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, toprakları korumanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın küçük yaşta doğaya sahip çıkan bilinçle yetişmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bugün dikilen her fidan, yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın doğaya olan sevgisinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...