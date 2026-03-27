Karabük'te ilkokul öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Karabük'te ilkokul öğrencileri, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikti.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karabük Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Ercan Hırçın İlkokulu öğrencilerine çevre bilincine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Programda devamında öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, toprakları korumanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın küçük yaşta doğaya sahip çıkan bilinçle yetişmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bugün dikilen her fidan, yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın doğaya olan sevgisinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.