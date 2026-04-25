Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük-Yenice yolu Soğuksu Mahallesi mevkisinde R.Y. idaresindeki 67 VD 111 plakalı otomobille K.T'nin kullandığı 78 AAS 567 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü K.T. yanındaki H.A. ve R.E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz