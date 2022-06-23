Karabük'te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı - Yasin Aldemir - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te heyelan sonrası 5 ev boşaltıldı

KARABÜK'te, gece toprak kayması meydana gelen sokaktaki 5 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

KARABÜK'te, gece toprak kayması meydana gelen sokaktaki 5 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta, tepede bulunan evin altındaki alanda, gece heyelan meydana geldi. Gürültüye uyanan mahalleli, durumu polis ve AFAD'a bildirdi. İhbarla sokağa gelerek incelemelerde bulunan ekipler, heyelanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerken, yıkılma ve toprak kayması tehlikesi nedeniyle 5 evi de boşalttı. Ekipler, çalışmalarını sürdürürken, yapılacak incelemeye göre evlerle ilgili karar verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title