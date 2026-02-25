Haberler

Karabük'te mahalleye inen hasta çakal tedavi edildi

Güncelleme:
Kapullu Mahallesi'nde dolaşan hasta çakal, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalandı ve veteriner kliniğinde tedavi edildi.

Karabük'te mahalleye inen hasta çakal tedavi edildi.

???????Kapullu Mahallesi'nde bir çakalın dolaştığını gören mahalle sakinleri, hayvanı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Çakalın yerleşim yerinden ayrılmaması üzerine durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen ekiplerce yakalanan çakal, veteriner kliniğine götürüldü.

Yapılan kontrollerde hasta olduğu tespit edilen çakal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Haberler.com
