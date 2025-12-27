Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
K.U. idaresindeki 67 DV 982 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda R.K. yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü R.K. ve yanındaki M.K. ile otomobilde bulunan B.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel