Karabük'te 'Dur' ihtarına uymayan otomobil park halindeki araca çarptı

Karabük'te polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü park halindeki araca çarptı

KARABÜK - Karabük'te 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kent merkezindeki uygulamada polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan 78 SL 220 plakalı otomobilin sürücüsü kaçtı. Ekiplerin peşine takıldığı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Motorundan dumanlar yükselen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle trafik levhasına çarparak hasar oluşan hafif ticari aracın sürücüsü bir süre sonra olay yerine geldi. Aracına çarpan otomobil sürücüsünün kaçtığını öğrenen sürücü polis ekiplerine, 'Benim zararımı kim karşılayacak?' diye sordu. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin halk otobüsünü sağından geçmek istediği sırada kaza yaptığı anlar yer aldı.