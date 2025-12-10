Karabük'te doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelen binanın yıkımına başlandı

Karabük'te 3 yıl önce doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hasar gören binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yeşil Mahalle Özgür Sokak'taki 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada hasar gören binanın yıkımına karar verilmesinin ardından çalışmalara başlandı.

Bölgeye gelen ekipler iş makinesiyle binayı yıkmaya başladı.

Patlamanın yaşandığı sokakta polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik şeridiyle kapatılan sokağa, görevliler dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, 12 Ekim 2022'de doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1'i çocuk 4 kişi yaralanmış, binada büyük çaplı hasar meydana gelmiş, patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluşmuştu.