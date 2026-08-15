Eflani'de anız yangını kontrol altına alındı
Karabük'ün Eflani ilçesinde Çemçi köyü Rahmanlar Mahallesi yakınındaki tarım arazisinde çıkan anız yangını, ormanlık alana ve köy evlerine sıçramadan söndürüldü. Yangına, Eflani Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 30 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü yangında, ekipler soğutma çalışması başlattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yetkililer anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana ve köy evlerine sıçramadan söndürüldü.
Çemçi köyü Rahmanlar Mahallesi yakınında bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği anız yangını, köy evlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yaklaşık 30 dönüm tarım arazisinin etkilendiği yangın alanında ekipler, soğutma çalışması başlattı.
Kaynak: AA