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Karabük'te Bulunan Leylek Tedavi Edilip Doğaya Salınacak

Karabük'te Bulunan Leylek Tedavi Edilip Doğaya Salınacak
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Karabük'te yol kenarında bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılmak üzere bakım evine teslim edildi. Burak Özdal isimli bir esnaf, yaralı leyleği bulduktan sonra tedavi sürecini başlattı.

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde çalışan Burak Özdal, yol kenarında bitkin halde bir leylek buldu.

Bir gözü görmeyen ve uçamayan leyleği dükkanına götüren Özdal, sobayı yakıp ısınmasını sağladığı hayvana su ve yiyecek verdi.

Özdal, leyleği Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüp ekiplere teslim etti.

Leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Burak Özdal, sanayi girişinde araba teslim ederken yol kenarında duran leyleği fark ettiğini söyledi.

Leyleğin yanına yaklaştığını belirten Özdal, "Uçmaya çalıştı, uçamadı. Arabaya koyup dükkana getirdik. Sobanın yanında ısıttık, kendine geldi. Daha sonra ekiplere teslim ettik." dedi.

Kaynak: AA / Muammer Ziya Cebecioğlu - Güncel
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