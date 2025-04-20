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Karabük'te belediye başkanları soruları cevapladı

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Karabük merkez ve ilçelerinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

Karabük merkez ve ilçelerinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinesinde gerçekleştirilen buluşmalarda, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantılara mahalle muhtarları, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda mahallenin sakini katıldı.

Belediye başkanları, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını birebir dinleyerek not aldı. Programlar boyunca vatandaşlar, mahallelerindeki ihtiyaçlarını dile getirdi, belediye başkanları da son bir yılda yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Görüşmelerde mahallelerin mevcut durumu ve geleceğe dair projeler de masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, milletin sesine kulak verdiklerini belirterek, "Bu anlamlı buluşmalarda, belediye başkanlarımız görevdeki ilk yıllarında attıkları adımları anlatıyor, vatandaşlarımız ise doğrudan söz alarak görüş, öneri ve taleplerini paylaşıyor. Gönülden gönüle kurulan bu köprüler, AK Parti belediyeciliğinin milletle kurduğu güçlü gönül bağının en güzel tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" anlayışıyla, birlikte karar vererek, birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Salt, "Çünkü biz milletimizin partisiyiz, milletimizin hizmetkarıyız. Bu vesileyle şehrinin, ilçesinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkan, kendini şehrine, ilçesine hizmet etmeye vakfeden belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in hafta içinde programını gerçekleştireceği aktarılan açıklamada, buluşmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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