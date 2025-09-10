Karabük'te Ayı Yavruları Kameralara Yansıdı

Haberler

Karabük-Yenice kara yolunda seyreden sürücüler, kayalık yamaca tırmanan ve yolda koşan ayı yavrularını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler, ayıların doğada nasıl hareket ettiğini gözler önüne serdi.

Karabük-Yenice kara yolunda seyreden otomobilin sürücüsü, kayalık yamaca tırmanan ayı yavrusunu fark etti.

Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayı yavrusunun yamaca tırmanması, ardından ağaçlık alana girip gözden kaybolması yer alıyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünde de köy yolunda otomobiliyle seyreden sürücü ayı ile karşılaştı.

Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kayıtlarda yolda bir süre koşan ayının daha sonra ağaçlık alan girip gözden kaybolması görülüyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
