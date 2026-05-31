Karabük'te suda mahsur kalan mandaların atla kurtarılması kamerada
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Gerede Çayı'nda mahsur kalan iki mandayı sahibi Cemal Demirtaş, atına binerek sudan çıkardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Gerede Çayı'nın Hamamlı köyü mevkisinde suya giren iki manda, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlandı.
Durumu fark eden hayvanların sahibi Cemal Demirtaş, atına binerek çaya girdi.
Hayvanları suyun içinden kıyıya yönlendiren Demirtaş, mandaları sudan çıkardı.
Mandaların çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz