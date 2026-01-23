Haberler

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada

Karabük'te, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sokakta park halindeki araçlara çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü, kazanın ardından aracını terk ederek kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.

KARABÜK'te, 0.84 promil alkollü M.E.B.'nin (25) kullandığı otomobil, sokakta park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde meydana geldi. M.E.B. 'in kontrolünü yitirdiği 78 AAS 404 plakalı otomobil, sokakta park halindeki araçlara çarptı. Kazanın ardından aracını terk eden M.E.B., koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu M.E.B., kısa sürede yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrol sonucu sürücünün 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
