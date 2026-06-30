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Karabük'te aracını iterken duvar ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı

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Karabük'te aküsü biten hafif ticari aracını iterken araç ile duvar arasında sıkışan A.B., ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te aküsü biten hafif ticari aracını iterken araç ile duvar arasında sıkışarak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi 1006 Sokak'ta aküsü biten 31 ALG 890 plakalı hafif ticari aracını çalıştırmak için iten A.B, araç ile duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan A.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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