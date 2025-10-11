Haberler

Karabük'te Ağaçta Mahsur Kalan Ayı Yavrusu Kurtarıldı

Karabük'ün Kamış köyünde bir ağaçta mahsur kalan ayı yavrusu, İlgili ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Karabük'te çıktığı ağaçta mahsur kalan ayı yavrusu kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kamış köyünde ağaçta mahsur kalan ayıyı fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, ayı yavrusu kurtarıldı.

Ayı yavrusu, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
