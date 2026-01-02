Karabük'te 80 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Karabük'ün Bulak köyünde yaşayan 80 yaşındaki Zehra Bölüm, evinin bahçesinde kızı tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Merkeze bağlı Bulak köyünde yaşayan Zehra Bölüm (80), sabah evinin bahçesinde kızı Hanife Özçelik tarafından hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
