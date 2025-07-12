Karabük'te 4 Evde Yangın Çıktı

Karabük'te 4 Evde Yangın Çıktı
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Karabük'te Yeni Mahalle'de bir evin bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki 4 eve sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, iki metruk ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 4 evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Yeni Mahalle'de bir evin bahçesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede yakındaki 2'si metruk 4 eve sıçradı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 metruk ev kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evde ise hasar oluştu.

Karabük Belediyesinden açıklama

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamada, Çerçiler Mahallesi ve Yeni Mahalle'de çıkan 2 farklı yangına Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı müdahale ettiği belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınların çevredeki bazı yapılara sıçrarken, olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin koordineli çalışmasıyla alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karabük Belediyesine bağlı 6 arazöz, 3 su tankeri ve 20 kişilik itfaiye personelinin görev aldığı müdahaleye Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) ait arazöz, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, AFAD'a ait 2 ekip ve 2 araç ile 112 Acil Sağlık ekipleri de destek verdi."

Açıklamada, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın yangın bölgelerine giderek ekiplerin çalışmalarını yerinde izlediği ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ile belediyeye bağlı birim müdürlerinin de müdahale sürecinde koordinasyon sağladığı kaydedildi.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldığı aktarılan açıklamada, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmalarının titizlikle devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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