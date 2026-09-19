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Karabük'te 2 kadın sopayla kavga etti, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

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Karabük'te 2 kadın sopayla kavga etti, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
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Karabük'te gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde 2 kadın sopayla kavga etti; kadınlardan biri yaralandı. Yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KARABÜK'te gece saatlerinde cadde üzerinde 2 kadın sopayla birbirine saldırdı. Kavgada kadınlardan biri yaralanırken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın arasında caddede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kadın diğer kadını yere yatırıp sopayla vurarak darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada sopa darbeleriyle yaralanan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki kadının kavga ettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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