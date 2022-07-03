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Karabük selin izlerini silmeye çalışıyor

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük selin izlerini silmeye çalışıyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde geçen hafta başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle oluşan selin yıktığı yollar, köprüler ve dere yataklarında onarım yapılıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde geçen hafta başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle oluşan selin yıktığı yollar, köprüler ve dere yataklarında onarım yapılıyor.

Su altında kalan ev ve iş yerlerine yönelik hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçede temizlik çalışmaları da sürüyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Tır, Değirmenyanı, Yortanpazarı ve Hisar köylerine giderek dere yatağı, köprü ve menfez köprü bağlantıları ile tahrip olan yol onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve yetkililerden bilgi alan Gürel, daha sonra ilçedeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Çalışma Grupları ile durum değerlendirmesi yaptı.

Gürel, AA muhabirine, selin bıraktığı tahribatı bir an önce ortadan kaldırmak için bütün ekipman ve ekiplerle sahada olduklarını, 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Gürel, devletin bütün gücüyle vatandaşının yanında olduğunu, en kısa sürede bütün mağduriyetlerin giderileceğini ifade etti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Yortanpazarı Karabük su Güncel Haberler

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