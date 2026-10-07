Karabük Safranbolu'da alkollü sürücüye 343 bin 965 TL idari para cezası kesildi

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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü E.A.'ya (33), 343 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. 78 ABE 107 plakalı otomobilin sürücüsü E.A., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü Barış Mahallesi'nde yakalandı. Sürücüye 343 bin 965 TL idari para cezası uygulanırken, otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi, ehliyetine de 28 ay süreyle el konuldu. 1.00 promil ve üzeri alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Görevli memura direnme' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı