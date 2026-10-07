Haberler

Karabük Safranbolu'da alkollü sürücüye 343 bin 965 TL idari para cezası kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Safranbolu'da alkollü sürücüye 343 bin 965 TL idari para cezası kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 33 yaşındaki alkollü sürücü, Barış Mahallesi'nde yakalandı. Sürücüye 343 bin 965 TL idari para cezası uygulanırken otomobili 60 gün trafikten menedildi, ehliyetine 28 ay el konuldu; ayrıca adli işlem başlatıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü E.A.'ya (33), 343 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. 78 ABE 107 plakalı otomobilin sürücüsü E.A., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü Barış Mahallesi'nde yakalandı. Sürücüye 343 bin 965 TL idari para cezası uygulanırken, otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi, ehliyetine de 28 ay süreyle el konuldu. 1.00 promil ve üzeri alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Görevli memura direnme' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı
Şehit annesine bunu da yaptılar! “Terör” yalanıyla 435 bin TL'sini aldılar

Bunu da yaptılar! Şehit annesine kurulan tuzak vicdanları yaraladı
Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy'a asker selamıyla veda

Hayalini kurduğu meslekten son selam! Ünlü oyuncuya böyle veda ettiler
Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler

Afrika ülkesi Türkiye'ye karşı İsrail'den yardım istedi
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Moldova'da 10 cinayetten hüküm giyen çete lideri Fatih'te yakalandı! Üzerinden sahte kimlik çıktı

10 cinayetten hüküm giyen çete lideri İstanbul'da saklanıyormuş
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi

Dilber Ay'ın eşi yıllar sonra evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi