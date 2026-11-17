Karabük Ovacık'ta otomobil yaklaşık 150 metreden şarampole yuvarlandı, sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Soğanlı köyü Bayrakdere mevkisinde otomobil, yaklaşık 150 metreden şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri, 63 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Selehattin Arslan'ın (63) kullandığı 34 UY 6567 plakalı otomobil, Soğanlı köyü Bayrakdere mevkisinde yaklaşık 150 metreden şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA