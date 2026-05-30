Karabük'te heyelan nedeniyle mahalleler arasındaki yol ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Karabük'ün Ovacık ilçesinde sağanak yağışın tetiklediği heyelan nedeniyle Güneysaz köyüne bağlı Saz ve Güney mahalleleri arasındaki yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme ve güvenlik çalışmalarına başladı.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünün Saz ve Güney mahalleleri arasındaki yolda heyelan meydana geldiği ve yolun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerimiz bölgede gerekli inceleme ve güvenlik çalışmaları sürmekte olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları, ekiplerimizin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
