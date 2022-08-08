Haber : Karabük haberi | Yenice'de afetten zarar gören 8 evin daha yıkım işlemleri başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük haberi | Yenice'de afetten zarar gören 8 evin daha yıkım işlemleri başladı

 - Güncelleme:

Karabük gündem haberi | Yenice'de afetten zarar gören 8 evin daha yıkım işlemleri başladı Karabük'ün Yenice ilçesinde Haziran ayında meydana gelen sel afeti nedeniyle daha önce ağır hasar gören 4 ev yıkılırken, yıkım kararı verilen 8 ev daha yıkılmaya başlandı.

Yenice'de afetten zarar gören 8 evin daha yıkım işlemleri başladı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde Haziran ayında meydana gelen sel afeti nedeniyle daha önce ağır hasar gören 4 ev yıkılırken, yıkım kararı verilen 8 ev daha yıkılmaya başlandı.

İlçeye bağlı Tır köyünde Haziran ayının son haftasında Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrası bir ev yan yatarken bazı evler de ağır hasar görmüştü. Bölgede yapılan hasar tespitlerinin ardından köyde tehlike arz eden 4 ev ilk etapta yıkıldıktan sonra dere yatağına yakın alanda yer alan diğer evler için de yıkım kararı verilerek vatandaşların evleri boşaltması söylenmişti. Ekipler yakım kararı verilen 8 evin daha yıkım işlemlerine başladı.

Bölgede hasar tespit tutanaklarına bağlı olarak yıkım işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Güncel

Karabük Yenice Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title