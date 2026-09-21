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Karabük Eflani'de anız yangınını belediye itfaiyesi ve orman ekipleri söndürdü

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Karabük Eflani'de anız yangınını belediye itfaiyesi ve orman ekipleri söndürdü
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Karabük'ün Eflani ilçesinde Koltucak köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Eflani Belediyesi itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Koltucak köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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