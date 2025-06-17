Karabük Belediyesi, Yenişehir Açık Hava Sinemasını Yeniden Hayata Geçiriyor

Karabük Belediyesi, Yenişehir Açık Hava Sinemasını yeniden şehre kazandırmak amacıyla restorasyon çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 milyon 666 bin lira bedelle ihalesi yapılan proje kapsamında alanda fiziki çalışmalara başlandı.

Toplam 1912 metrekarelik alanı kapsayan projeyle açık hava sinema düzenine uygun oturma alanları oluşturulacak, peyzaj çalışmalarıyla çevre düzeni sağlanacak.

Aynı zamanda mevcut 133 metrekarelik yapı, kitap okuma ve etkinlik salonuna dönüştürülerek kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Alan içinde yer alan 30 metrekarelik büfe de günümüz ihtiyaçlarına uygun yeniden yapılandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin sosyal tarihinde özel yere sahip alanın kültürel işlevselliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Burası, bir sinemadan öte insanların bir araya geleceği, kitap okuyacağı, kültürle iç içe olacağı yaşam alanına dönüşecek. Amacımız geçmişin izlerini korurken bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kamusal alan ortaya koymak. Çalışmalarla Karabük, kültür ve hafızasına sahip çıkan şehir olarak yeni bir değer daha kazanıyor." ifadelerini kullandı.