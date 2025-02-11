Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Karabük Belediye Başkanı, 2025 Projelerini Açıkladı

Karabük Belediye Başkanı, 2025 Projelerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 2025 yılında hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşüm, sosyal tesisler ve terminal yenileme çalışmaları gibi birçok projeyi detaylandırdı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, 2024 yılında yapılan ve 2025 yılında yapılması planlanan projeleri anlattı.

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Çetinkaya, 2025 yılında 35'e yakın projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Karabük'te projelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Çetinkaya, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çetinkaya, "Karabük'te 866 konutun temelini attık. Haziran ayında hızlı şekilde katların yükseldiğine tüm Karabük şahit olacak." dedi.

Şehir merkezindeki sosyal hayatı ve dönüşümü tetikleyecek en büyük etkenlerden birini fakülte olarak öngördüklerini dile getiren Çetinkaya, bununla ilgili yer tahsis edildiğini ifade etti.

Terminal yenileme çalışmalarına da değinen Çetinkaya, terminalde köklü değişimler yapacaklarını belirtti.

Çetinkaya mayıs-haziran aylarında kitap şenliği düzenlemeyi düşündüklerini aktararak, bununla igili fuar ve etkinlik alanı projesi üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
img

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
img

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
img

Bakanlık "Acele" notuyla yazı gönderdi, 13 kapıya mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.