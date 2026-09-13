Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 7-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametindeki sağ şeridin, 3 Ekim'e kadar trafiğe kapatılması planlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Kuyuluk Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametlerine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Sinop istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. kilometrelerindeki bordür çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde şerit daraltması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bilecik il sınırı yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 3-8. kilometrelerindeki ve Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Ankara Çevre Otoyolu'nun 4-2-4. kilometrelerinde iç daire Eskişehir istikameti, üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla 18 Eylül'e kadar trafiğe kapatılarak, ulaşım dış daire Samsun istikametinden iki gidiş, iki geliş olmak üzere kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA