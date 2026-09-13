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Kara yollarında durum

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 7-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametindeki sağ şeridin, 3 Ekim'e kadar trafiğe kapatılması planlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Kuyuluk Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametlerine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Sinop istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. kilometrelerindeki bordür çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde şerit daraltması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Bayburt yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bilecik il sınırı yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 3-8. kilometrelerindeki ve Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Ankara Çevre Otoyolu'nun 4-2-4. kilometrelerinde iç daire Eskişehir istikameti, üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla 18 Eylül'e kadar trafiğe kapatılarak, ulaşım dış daire Samsun istikametinden iki gidiş, iki geliş olmak üzere kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA
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