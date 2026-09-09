Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun güney platformu Ataşehir istikametinde İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) 7-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde Mut Çayı Köprüsü'ndeki çalışmalar sebebiyle ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. kilometrelerinde bordür çalışması dolayısıyla muhtelif kesimlerde şerit daraltması yapılıyor.

Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve bağlantı yolları yapımı, Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerindeki (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Simav-Gediz yolunun 29-30. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla Gediz yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA