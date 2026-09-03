Yol Çalışmaları Trafik Düzenlemeleri
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikametinde ulaşım gece saatlerinde bant aktarımı, gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilen rampalarla sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda aydınlatma direklerini değiştirme ve sistem revizyonu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 6. Sanayi ile Limontepe Kavşağı kollarında 22.00-05.00 saatlerinde yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı 0-1. kilometrelerinde bağlantı kolundaki asfalt çalışması dolayısıyla Edirne yönünde çıkış kolu trafiğe kapatıldı.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu sebeple otoyolun İstanbul ve Konya istikametleri 12.00-15.00 saatlerinde 15 dakikalığına trafiğe kapatılacak.
Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Uşak-Sivaslı yolunun 6-7. kilometrelerinde hızlı tren köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve bağlantı yolları yapım işi sebebiyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Gaziantep-Kilis yolunun 12-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.
Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka yönündeki tüpünde yapılacak aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.