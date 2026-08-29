Haberler

Yol Çalışmaları: Sürücülere Trafik İşaretlerine Dikkat Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa ve diğer illerdeki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını veya kontrollü ulaşıma izin verildiğini açıkladı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nda Bornova Viyadüğü'nün 0-1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarımı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Muğla il sınır yolunun 7-12. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-11. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinde çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 33-36. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde Mut Çayı Köprüsü çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 34-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Amasya-Mecitözü yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 11-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 00.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun Akçaabat yönündeki tüpleri trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: AA
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu

Aboubakar yeniden Türkiye'de! Gollerini artık orada atacak
Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...

Talisca'dan olay paylaşım: İnsanlar kullanılıp...
İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

Kaydırağı ateşe verdiler! Savunmaları daha skandal
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle