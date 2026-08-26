Trafikte Yol Çalışmalarına Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşaklarındaki Hasdal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platformdan, gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilen rampalarla sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde bazı kesimlerdeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 31 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya yolunun 7-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 1-20. kilometrelerinde bordür çalışması dolayısıyla muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük devlet yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38-61. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA