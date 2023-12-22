Kara saplanan otomobilde mahsur kalan öğretmenler jandarma tarafından kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, okullarına giderken kara saplanan otomobilde mahsur kalan 3 öğretmeni, jandarma kurtardı. Görevli oldukları okula giden 3 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, ?Doluca Mahallesi Çataloluk mevkisinde kara saplandı. Öğretmenler, aracı kardan çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı saplandığı yerden çıkarıp, öğretmenlerin okullarına gitmesini sağladı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, okullarına giderken kara saplanan otomobilde mahsur kalan 3 öğretmeni, jandarma kurtardı.
Görevli oldukları okula giden 3 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, ?Doluca Mahallesi Çataloluk mevkisinde kara saplandı. Öğretmenler, aracı kardan çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen Türkoğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı saplandığı yerden çıkarıp, öğretmenlerin okullarına gitmesini sağladı.