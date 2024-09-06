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Kara Para Aklama Davasında Tahliye Kararına İtiraz

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para aklama" davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan 4 tutuklu sanık hakkında bu sabah tahliye kararı verilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Engin Polat İstanbul Güncel Hukuk Suç

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