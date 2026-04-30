Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Azerbaycan'da Çeşitli Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Azerbaycan'a yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı General Polkovnik Hikmet Mirzayev, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Ersin Dinçer ve Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kardeşlik ve askeri iş birliği bağlarımız güçlenmeye devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 27–28 Nisan 2026 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Metin Tokel bu kapsamda; Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı General Polkovnik Hikmet Mirzayev, Silahlı Kuvvetler Ataşemiz Tuğgeneral Ersin Dinçer ve Azerbaycan Görev Grup Komutanımız Tümgeneral Soner Oruçoğlu ile görüşmeler yaptı. Ayrıca, Azerbaycan'ın Umumi Lideri Haydar Aliyev'in mezarı ve şehitlikler ziyaret edildi."

Kaynak: ANKA