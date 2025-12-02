Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah ile görüştüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah ve beraberindeki heyetin, Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.