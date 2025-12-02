Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete dair fotoğraflara yer verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah ile görüştüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah ve beraberindeki heyetin, Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret ettiği belirtildi.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel